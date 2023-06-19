МТУСИ и Сколтех запустили открытую программу по изучению оборудования для сетей 4G/5G

Вузы приглашают к участию в программе заинтересованных производителей и дистрибьюторов радиооборудования из России и других стран

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) и проектный центр беспроводной связи Сколтеха объявили о запуске "Открытой программы радиоизмерений 4G/5G". В рамках этого проекта специалисты вузов планируют анализировать и изучать характеристики радиооборудования для мобильных сетей четвертого и пятого поколений, что необходимо для создания отечественных компонентов этих сетей, сообщила в понедельник пресс-служба Сколтеха.

"Мы ищем новые способы оптимизации 4G/5G, критически важных технологий для российского рынка связи. C помощью этой программы мы сможем использовать бесценный практический опыт, полученный в ходе измерений характеристик реального телекоммуникационного оборудования, для дальнейших передовых исследований", - заявил декан факультета Радио и телевидения МТУСИ Тауфик Бен Раджеб, чьи слова приводит пресс-служба Сколтеха.

Как отмечается в сообщении, к участию в программе приглашаются заинтересованные производители и дистрибьюторы радиооборудования из России и других стран. В ее рамках ученые планируют провести комплексные измерения характеристик различных образцов радиооборудования, как отечественного, так и иностранного производства при помощи оборудования в лабораториях МТУСИ и Сколтеха.

"У нас уже работает программа "Открытая 5G-лаборатория" на базе инфраструктуры "Сколтеха". Запуск совместного проекта с МТУСИ, ведущим индустриальным вузом, позволяет нам вывести исследовательские и тестировочные возможности на новый уровень и предложить сотрудничество еще большему числу российских и иностранных производителей оборудования", - добавил директор проектного центра беспроводных технологий Сколтеха Дмитрий Лаконцев, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

По словам исследователей, первые замеры характеристик 4G/5G оборудования уже были проведены для антенны зарубежного поставщика, которая работает в диапазоне 4,4-4,99 ГГц. Как надеются ученые, уже проведенные и последующие замеры свойств этих устройств послужат основой для создания широкого спектра совместимого оборудования, которое отвечает потребностям ключевых российских операторов мобильной связи.