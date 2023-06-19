В трех центрах "Мои документы" на востоке Москвы стали оказывать услуги предпринимателям

В частности, в центрах можно зарегистрировать право собственности на объекты недвижимости, находящиеся за пределами города

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Услуги для предпринимателей по предварительной записи стали оказывать в трех многофункциональных центрах "Мои документы" на востоке Москвы. Об этом сообщает в понедельник префектура Восточного округа столицы.

Речь идет об МФЦ районов Новогиреево и Восточное Измайлово, а также флагманском офисе округа."В трех центрах госуслуг можно зарегистрировать право собственности на объекты недвижимости, находящиеся за пределами столицы, ранее услуга была доступна только в одном офисе, теперь получить услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в 30 центрах госуслуг", - заметили в префектуре.

Здесь пояснили, что для записи необходима регистрация на официальном портале мэра и правительства столицы. "Для юридических лиц доступны регистрация прав и кадастровый учет объектов недвижимости, расположенных на территории Москвы, здесь можно получить сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, которые необходимы при покупке, продаже объектов, обращении в суд и другие органы исполнительной власти", - отметили в префектуре.

Помимо этого во всех центрах госуслуг физлица могут подать заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на объекты недвижимости, расположенные в любом регионе страны.