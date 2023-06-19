Инвестпрограмма "МОЭК" за 2022 год увеличилась на 9,5% и составила 29,7 млрд рублей

В список основных направлений программы входит перекладка и реконструкция тепловых сетей, насосно-перекачивающих станций и другое

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Совет директоров ПАО "МОЭК" утвердил отчет об итогах выполнения инвестиционных программ компании за 2022 год в общем размере 29,7 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом выполнение инвестпрограммы увеличилось на 9,5%, сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

"В частности, одобрены итоги выполнения инвестпрограммы за 2022 год в объеме 14,9 млрд рублей в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей. Основные направления: перекладка и реконструкция тепловых сетей, установка современной автоматики и теплообменного оборудования на тепловых пунктах, реконструкция насосно-перекачивающих станций, внедрение отечественных решений в сфере критической информационной инфраструктуры", - пояснили в пресс-службе.

Также совет директоров ПАО "МОЭК" утвердил отчет об итогах выполнения инвестиционной программы в части технологических присоединений новых потребителей за 2022 год в размере 14,8 млрд рублей, добавили в компании.

ПАО "МОЭК" - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго", собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных ведомственных и корпоративных тепловых источников.

Контролирующим акционером и управляющей организацией ПАО "МОЭК" является ООО "Газпром энергохолдинг" (стопроцентное дочернее общество ПАО "Газпром").