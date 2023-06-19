Для форума "Сильные идеи для нового времени" отобрали топ-1000 инициатив

Всего через крауд-платформу поступило 24 тыс. инициатив

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Эксперты отобрали тысячу наиболее перспективных идей и решений из 24 тыс. инициатив, поступивших через крауд-платформу форума "Сильные идеи для нового времени". Об этом сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"В этом году на форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс, поступило почти 24 тыс. идей. Из них эксперты выбрали "топ-1000 идей" - это наиболее перспективные проекты и решения, реализация которых позволит добиться значимых изменений в социально-экономическом развитии страны", - говорится в сообщении.

Поясняется, что в топ вошли 572 идеи по направлению "Национальная социальная инициатива", 308 - по "Национальной технологической инициативе", 179 - по "Национальной экологической инициативе", 122 - по направлению "Предпринимательство", 109 - по "Национальной кадровой инициативе", 75 - по "Цифровым сервисам".

"Предложенные решения и проекты оценивались и отбирались по четырем главным критериям: их значимость и актуальность, уникальность и инновационность, эффективность по соотношению затрат и результата, наличие у команды компетенций, необходимых для реализации этого проекта. И по результатам первого отбора мы видим, что с каждым годом увеличивается не только количество поданных заявок, что говорит о доверии жителей регионов к форуму, но, самое главное, растет качество идей. Они отвечают запросам, которые сегодня у федеральных ведомств, у регионов, у других партнеров форума", - цитирует пресс-служба слова операционного директора агентства Георгия Белозерова.

Среди проектов, которые вошли в топ-1000, предложение по созданию Национального фонда инвестиций в карьеру - инструмента для кооперации граждан, готовых вкладывать в развитие собственного профессионализма и построение успешной карьеры. Также в число отобранных проектов вышла инициатива, предполагающая полную опеку, сопровождение семьи погибшего участника специальной военной операции с несовершеннолетним детьми "Брат отца", проекты по созданию федерального центра компетенций в сфере развития дизайна и формированию градоэкологического каркаса для городов. "Рекультивировать нельзя ревитализировать".

О форуме и топ-100

Далее экспертный совет АСИ определит топ-100, которые будут презентованы на форуме "Сильные идеи для нового времени" 28 и 29 июня. Часть проектов презентуют президенту страны Владимиру Путину. В этом году впервые принято решение оказать финансовую поддержку участникам форума. Топ-10 финалистов получат по пять миллионов рублей, следующие топ-50 - по миллиону.