В Раменском в конце 2023 года заработает новый логистический комплекс

Объект появится на территории индустриального парка ПНК Софьино

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Более 1,4 млрд рублей вложит компания ООО "Торговый дом "Лазурит" в запуск на территории Раменского городского округа нового логистического комплекса. Запуск объекта запланирован на декабрь текущего года, сообщила в понедельник ТАСС зампред правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"Запуск логистического комплекса на территории подмосковного индустриального парка запланирован на декабрь нынешнего года. В этот проект компания вложит 1,4 млрд рублей, создав 250 новых рабочих мест для жителей округа", - сказала она.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья уточнили, что логистический комплекс появится на территории индустриального парка ПНК Софьино в Раменском округе.

Поясняется, что компания ТД "Лазурит" была основана с 1992 году, имеет собственное мебельное производство. Это крупная сеть по продаже корпусной и мягкой мебели для дома и офиса. В настоящее время у компании по всей стране работают более 560 салонов в 170 городах.