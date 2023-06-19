19 июня, 11:10

"Автодор": повышение стоимости проезда по платным дорогам в 2023 году будет точечным

Эрик Романенко/ ТАСС
© Эрик Романенко/ ТАСС

Повышение стоимости проезда по платным дорогам в России в этом году будет точечным - "Автодор". 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация