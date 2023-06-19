Саммит ЕС 29-30 июня рассмотрит вопрос использования российских активов для Украины

Речь идет о заблокированных в ЕС €200 млрд активов ЦБ РФ

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 29-30 июня обсудят проблему использования блокированных в ЕС €200 млрд активов ЦБ РФ на нужды поддержки Украины. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

"По государственным активам мы знаем, что уже свыше €200 млрд заморожены в странах ЕС, работа по подготовке их конфискации идет, созданы рабочие группы в Совете ЕС при поддержке шведского председательства. Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите ЕС. Речь идет об использовании доходов с этих средств для Украины", - заявил он.

"Частных активов заморожено в рамках санкций ЕС на €24,1 млрд. Продолжается работа по криминализации нарушения санкций, это позволит конфисковать эти активы, если кто-то попытается нарушить санкции. Мы надеемся, что скоро это станет законом", - заявил он.

Еврокомиссия с прошлого года неоднократно заявляла, что существующее европейское законодательство не допускает конфискации замороженных в результате односторонних рестрикций ЕС иностранных активов и передачу их другому лицу или государству. В то же время с лета прошлого года Еврокомиссия развернула интенсивную работу по изменению европейских норм, чтобы сделать конфискацию таких средств законной.

В Брюсселе эту работу координирует еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.