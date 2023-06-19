На Камчатке восстановление соцобъектов после землетрясения оценили в 258 млн рублей

Глава региона Владимир Солодов поручил усилить контроль за восстановительными работами

ТАСС, 19 июня. Власти Камчатского края оценили почти в 260 млн рублей стоимость восстановления 95 социальных объектов, которые были повреждены землетрясением 3 апреля, сообщается в понедельник на сайте краевого правительства.

"В целом по краю на сегодняшний день мы понимаем ситуацию по 95 социальным объектам на общую сумму порядка 258 млн рублей. У нас сформированы уже сметы, и мы готовы приступить к торгам и выполнению ремонтных работ", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Романа Василевского.

Глава региона Владимир Солодов поручил усилить контроль за восстановительными работами. Ремонт в школах должен завершиться к новому учебному году.

"Серьезных разрушений не произошло, однако были незначительные повреждения зданий социальных учреждений - школ, несколько объектов здравоохранения были повреждены в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. Ситуация находится на контроле у Президента Российской Федерации лично. По моему обращению получена соответствующая поддержка из федерального бюджета. Нам очень важно сейчас организовать всю необходимую работу для того, чтобы поврежденные социальные учреждения были безусловно восстановлены", - сказал Солодов.

Землетрясение магнитудой 6,9 было зафиксировано в понедельник в 44 км от Петропавловска-Камчатского. Ощущаемость сейсмособытия составила 5-6 баллов, глава региона Владимир Солодов сообщил, что землетрясение стало сильнейшим за 25 лет. В последующие сутки произошло еще около 10 толчков разной степени интенсивности, но существенно слабее. После этого в Петропавловске-Камчатском, Елизовском районе и в Вилючинске было проведено обследование зданий на предмет разрушений. В части зданий, в том числе в образовательных и спортивных организациях, выявлены трещины. Но они не признаны существенными.