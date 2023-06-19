США вошли в число наиболее представленных на ПМЭФ-2023 делегаций

Наиболее многочисленными также стали делегации ОАЭ, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы

19 июня. /ТАСС/. Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из США наряду с участниками из ОАЭ, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана и Кубы вошли в число наиболее многочисленных делегаций. Об этом сообщают организаторы по итогам состоявшегося 14-17 июня форума в понедельник.

"Наиболее многочисленными стали делегации ОАЭ, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и США. В работе форума приняли участие более 6 тысяч представителей российского и иностранного бизнеса более чем из 3 тысяч компаний из 75 стран и территорий", - отмечается в сообщении.

Показатели участия и интерес к форуму вышли на доковидный уровень, отмечают организаторы. В Санкт-Петербурге в дни форума побывали более 150 высокопоставленных официальных лиц - руководители международных организаций и объединений, иностранные министры, главы дипломатических представительств. Освещали работу форума более 4 тысяч журналистов.

"Основное внимание на форуме было уделено развитию деловых связей и расширению контактов с торговыми партнерами из стран СНГ, арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС - АСЕАН, Латинской Америки, которые позволяют России демонстрировать экономическую стабильность под давлением колоссальных санкций", - отмечается в сообщении.

Практически треть всех дискуссий касалась вопросов российской экономики, а ключевым на сессиях деловой программы стало слово "суверенитет", добавляют организаторы.