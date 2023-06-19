В Москве производство одежды выросло с начала года почти на треть

Предприятия производят обувь, нетканые материалы, классические костюмы, школьную, спортивную форму, трикотажные, вязаные, кожаные изделия, изделия для активного отдыха и другие

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Москвоские производители одежды выпустили на 32,1% больше продукции с января по апрель текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"За первые четыре месяца этого года в Москве произвели на 32,1% больше одежды, чем в январе-апреле 2022 года. Так, на столичных промышленных площадках выпустили в 2,2 раза больше спецодежды - свыше 483 тыс. изделий, вдвое больше трикотажной и вязаной одежды - более 3,4 млн штук, а также на 21,3% больше обуви - 569 тыс. пар", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что московские предприятия производят обувь, нетканые материалы, классические костюмы, школьную, спортивную форму, трикотажные, вязаные, кожаные изделия, изделия для активного отдыха и другие.

"В столичной легкой промышленности работает более 250 предприятий, на площадках занято порядка 10 тыс. человек. Отрасль увеличила объемы выпуска благодаря тому, что часть производителей воспользовались возможностями освободившегося рынка, другие увеличили мощности при поддержке города - так, некоторые предприятия получают налоговые преференции благодаря специальному статусу промышленного комплекса или резидента особой экономической зоны", - уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Для производителей работает Центр поддержки промышленности. Здесь предоставляют помощь по вопросам, связанным с мерами поддержки, локализацией, финансированием и кредитованием предприятий, подбором альтернативных поставщиков, взаимодействием с органами власти и другим.