Программой газификации региона на 2021-2025 годы предусмотрено строительство межпоселковых газопроводов для газификации 172 населенных пунктов, сообщил губернатор области Андрей Никитин

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Уровень газификации Новгородской области составляет 55%. Программой развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы предусмотрено строительство межпоселковых газопроводов для газификации 172 населенных пунктов, что больше, чем за предыдущие 50 лет. Об этом сообщил губернатор области Андрей Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Безусловно, есть и сложные вопросы, но любые проблемы должны превращаться в задачи. И наверное, первая историческая особенность региона: у нас уровень газификации - всего 55%. Для Центральной России это, конечно, очень мало. Хочу здесь поблагодарить Алексея Борисовича Миллера: мы подписали программу в прошлом году на Питерском форуме, я ее называю "За 5 лет как за 50". Мы за пять лет подключим столько же населенных пунктов, сколько за все предыдущие 50 лет", - сказал Никитин.

Он также добавил, что эта программа активно выполняется, в один район газопровод построен, второй достраивается, и для малонаселенных, отдаленных территорий региона это, по словам губернатора, историческое событие, которое существенно изменит ситуацию. "А благодаря программе социальной догазификации сразу же газопровод строится, и люди подают заявки, мы максимальное количество людей подключаем", - добавил он.

Программой развития газоснабжения и газификации Новгородской области на 2021-2025 годы предусмотрено строительство межпоселковых газопроводов для газификации 172 населенных пунктов в Боровичском, Батецком, Валдайском, Демянском, Новгородском, Мошенском, Окуловском, Парфинском, Пестовском, Поддорском, Старорусском, Холмском и Шимском районах, в Маревском и Хвойнинском округах. Также в регионе проведут техническое перевооружение и реконструкцию двух газораспределительных станций - в Валдайском и Крестецком районах.