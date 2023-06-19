Силуанов: объем кредитов с поручительством для МСП планируют увеличить до 400 млрд рублей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Объем государственных гарантий по "зонтичному" механизму кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) в ближайшее время планируется увеличить до 400 млрд рублей, сообщается в Telegram-канале Минфина со ссылкой на слова главы министерства Антона Силуанова.

"В ближайшее время этот показатель будет значительно увеличен. Планируется довести объем финансирования МСП до 400 млрд рублей в приоритетных отраслях экономики, используя данный механизм. А в дальнейшем будем рассматривать целевые параметры программы, позволяющие продолжать его использовать", - заявил Силуанов, комментируя поручение президента, озвученное на пленарном заседании ПМЭФ.

В сообщении отмечается, что к 1 марта текущего года объем государственных гарантий по "зонтичному" механизму кредитования МСП достиг 107 млрд рублей, что позволило бизнесу привлечь займы на 215 млрд рублей.