Суд в Волгограде объявил банкротом завод за долг в 1 млрд рублей

В отношении должника открыта процедура конкурсного производства

ВОЛГОГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Волгоградской области признал банкротом акционерное общество "Территория промышленного развития "ВгТЗ" ("ТПР "ВгТЗ"), располагающееся на территории бывшего тракторного завода, за долг в более 1 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе суда.

"Арбитражный суд Волгоградской области признал акционерное общество "Территория промышленного развития "ВгТЗ" несостоятельным (банкротом)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в феврале 2023 года единственным акционером данного производства - ПАО "Курганмашзавод" - в связи с прекращением осуществления хозяйственной деятельности было принято решение о добровольной ликвидации юрлица. Установлено, что кредиторская задолженность должника составляет более 1 млрд рублей.

Уточняется, что в отношении должника открыта процедура конкурсного производства.