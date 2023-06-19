"Фосагро" за 4 месяца увеличила экспорт на 8%

При этом поставки Латинской Америке выросли на 50%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Компания "Фосагро" за первые четыре месяца этого года нарастила экспорт удобрений на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, при этом поставки в Латинскую Америку подскочили на 50%, а в Европу сократились на 10%, сообщил журналистам в рамках ПМЭФ финдиректор компании Александр Шарабайко.

"За четыре месяца экспорт вырос на 8% год к году. В Европу - минус 10%, в Латинскую Америку - плюс 50%. Меньше, чем в прошлом году, поставки в Юго-Восточную Азию, в плюсе - Северная Америка. После значительного увеличения поставок в Индию в прошлом году - более чем в 5 раз (до 2,7 млн. тонн) - поддерживаем высокие объемы отгрузок в эту страну и в текущем году", - сказал он.

По словам Шарабайко, так как компания продает удобрения на споте, общая картина экспорта по итогам года будет зависеть от географии платежеспособного спроса. "Приоритет - российский рынок. Все, что осталось после насыщения растущих потребностей российских аграриев, отправляем на экспорт. Сейчас явно мы видим повышенный интерес со стороны Индии и Латинской Америки. В Европе видим некоторое снижение интереса", - подчеркнул Шарабайко.

План производства компании на 2023 год - 11,3 млн тонн.