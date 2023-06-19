"Фосагро" намерена сохранить дивидендную политику

При этом финдиректор компании Александр Шарабайко отметил, что windfall tax повлияет на объем выплат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. "Фосагро" не намерена менять дивидендную политику из-за разового взноса в федеральный бюджет, однако возможный платеж компании в размере около 7 млрд рублей в этом году окажет влияние на дивидендные выплаты, сообщил журналистам финдиректор компании Александр Шарабайко.

Ранее он заявлял, что компания оценивает сумму разового взноса в федеральный бюджет для компании менее чем в 7 млрд рублей и готова выплатить ее в этом году, если будет принят соответствующий закон.

"На дивидендных выплатах в объемных показателях, очевидно, что это скажется отрицательно. Если говорить про дивидендную политику, то никак не скажется: она у нас как была от свободного денежного потока, так и осталась. Просто свободного денежного потока будет чуть меньше. На ту сумму, которую придется платить", - пояснил Шарабайко в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы придерживаемся нашей дивидендной политики. И если есть прибыль, есть свободный денежный поток, значит, рассматриваем решения по дивидендам", - сказал топ-менеджер, отметив, что при этом компания всегда соблюдает баланс между инвестициями в развитие, финансирование социальных и благотворительных программ. "Наша дивидендная политика позволяет соблюдать баланс интересов всех заинтересованных сторон, включая акционеров, инвесторов, держателей еврооблигаций или облигаций в российском периметре", - добавил он.

"Фосагро" при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х может направить на дивиденды более 75% свободного денежного потока; от 1 до 1,5х - 50-75% свободного денежного потока; свыше 1,5х - менее 50%. При этом минимальный объем дивидендов установлен на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли.

Правительство РФ 13 июня рассмотрело и одобрило законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний с рядом исключений. Налог не коснется компаний, созданных после 2020 года, а также компаний со средней доналоговой прибылью за 2021-2022 годы не больше 1 млрд рублей, компаний малого и среднего бизнеса, плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также компаний нефтегазового сектора и производителей угля.