19 июня, 12:19

Мишустин анонсировал продление инструментов поддержки экспорта до 2030 года

© ТАСС/ Ruptly

Кабмин также намерен разработать систему страхования международных поставок

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Правительство России продлит до 2030 года меры поддержки экспорта, а также разработает систему страхования международных поставок. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

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"Что касается экспорта, то по поручению президента [РФ Владимира Путина] продлим до 2030 года действующие инструменты поддержки и разработаем решения по страхованию поставок на внешние рынки", - сказал он.

Правительство в целом продолжит создавать условия для инвесторов и экспортеров, привлекать дополнительные ресурсы для вложений в крупные, системно значимые проекты. "Также ведем работу и по возвращению активов в российскую юрисдикцию, в том числе через перерегистрацию бизнеса в специальных административных районах", - добавил Мишустин.

Он указал, что предстоит запустить набор мер поддержки и для электронной торговли, прежде всего для малого и среднего бизнеса. Так представители МСП смогут найти своих потребителей не только в России, но и в других странах.

"Еще одно направление - это разработка модели целевых условий для ведения бизнеса на национальном уровне. Будут обновлены дорожные карты в рамках проекта по трансформации делового климата в высокотехнологичном предпринимательстве, туризме и других сферах", - отметил премьер.

Эти и другие меры поручал принять президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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