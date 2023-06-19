Кабмин утвердил стратегию развития фармпромышленности до 2030 года

Как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, в ближайшие восемь лет доля отечественных препаратов полного цикла на российском рынке должна быть увеличена почти до 70%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Новая стратегия развития фармацевтической промышленности утверждена кабмином для увеличения выпуска в РФ современных востребованных лекарств, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Правительством утверждена стратегия развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Стратегия, в первую очередь, направлена на рост выпуска в России качественных, эффективных и безопасных лекарств, чтобы обеспечить ими людей и всю систему здравоохранения", - сказал глава кабмина.

По его словам, сейчас крайне важно поддержать собственное производство препаратов полного цикла, в ближайшие восемь лет их доля на российском рынке должна быть увеличена. "Для выполнения этой задачи будем продвигать исследования, разработку и организацию выпуска лекарств, сырья, материалов, оборудования и комплектующих, развивать необходимые научно-технологические и профессиональные компетенции", - пояснил премьер.

"Важно сформировать благоприятные инвестиционные условия для отечественных предприятий, содействовать реализации проектов по созданию и производству медикаментов в приоритетных терапевтических областях и, конечно, расширять сбыт продукции наших фармацевтических компаний, в том числе и за рубеж", - заключил Мишустин.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал, что ритмичная работа этой отрасли имеет огромное значение для всей страны и граждан.

О стратегии

Как сообщается на сайте кабмина, для достижения суверенитета российской фармацевтической промышленности необходимо увеличить выпуск существующих и наладить производство новых препаратов. В первую очередь это касается антибиотиков, гормональных и психотропных лекарственных препаратов, антикоагулянтов, лекарств, получаемых из плазмы крови человека, и ряда других препаратов, говорится в сообщении.

В правительстве указали, что реализация стратегии будет вестись в соответствии с девятью основными задачами. Среди них - поддержка организации производства лекарств и их экспорта, а также подготовка научных, технологических и производственных кадров для отрасли. Стратегия в том числе предусматривает меры нефинансовой поддержки - устранение административных барьеров и ускоренное внедрение новых технологических решений.

В числе прочего в стратегии представлены сценарии развития фармацевтической промышленности и ее ключевые показатели до 2030 года. "Согласно базовому сценарию, доля лекарств российского производства в общем объеме потребления вырастет с 61,8 до 66,6%. Объем экспорта лекарственных препаратов должен вырасти с $1,28 млрд до $3,4 млрд к 2030 году", - говорится в сообщении.

Еще один ключевой показатель - доля российских препаратов, входящих в перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых ведется по полному циклу. "В настоящее время она составляет 67,44%. К 2030 году это значение должно вырасти до 80%", - отмечается в сообщении.

Минпромторгу поручено в течение шести месяцев представить план мероприятий по реализации стратегии. При этом Мишустин на совещании призвал "как можно скорее принять все необходимые решения для планомерной реализации стратегии и поставленных задач".