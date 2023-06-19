Голикова сообщила о производстве в РФ 62% всех потребляемых в стране фармпрепаратов

Как сообщила вице-премьер РФ, производство фармпрепаратов в России к 2030 году должно увеличиться вдвое

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Более 60% всех потребляемых лекарственных препаратов в России производят на территории страны. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на оперативном совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"За счет развития отечественного производства 62% всех потребляемых в стране лекарственных препаратов производится на территории РФ", - сказала она.

Голикова отметила, что сейчас в РФ осуществляется выпуск лекарственных препаратов практически во всех ключевых сегментах фармацевтического рынка. Она привела данные Росстата, согласно которым по итогам 2022 года объем производства отечественных лекарственных препаратов составил 608 млрд рублей. По сравнению с 2009 годом удалось добиться прироста производства на 533%, по сравнению с 2021 годом - на 11%.

По ее словам, в рамках перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения создана технологическая возможность производства по 667 международным непатентованным наименованиям, это 82% от общего числа (всего - 815 наименований).

Меры поддержки

Приоритет в предоставлении мер поддержки в рамках стратегии развития фармацевтической промышленности России до 2030 года будет отдаваться локализованным препаратам и производителям оригинальных лекарственных средств, сообщила вице-премьер.

"Сейчас производители больше сосредоточены на производстве воспроизведенных лекарственных препаратов, так называемых дженериков. Из 815 препаратов в перечне жизненно важных оригинальные лекарственные препараты представлены только по 260 международным непатентованным наименованиям. <…> В этой связи планируется при предоставлении мер поддержки приоритет отдавать полностью локализованным препаратам, а также производителям оригинальных лекарственных средств", - сказала она.

Вице-премьер напомнила, что для дальнейшего увеличения доступности препаратов для населения и роста российского производства лекарственных препаратов и создания технологической независимости страны от иностранных производителей президент РФ Владимир Путин подписал стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Она включает в себя решение девяти комплексных задач.

По ее словам, производство фармпрепаратов в России к 2030 году должно увеличиться вдвое. "Реализация стратегии к 2030 году позволит увеличить объем производства препаратов в стране в два раза, почти до 1,4 трлн рублей", - сказала вице-премьер.

Также это позволит добиться того, что около 70% всех отпускаемых и продаваемых в стране лекарственных препаратов были российского производства, при условии их высокого качества и эффективности.

"Перечень наиболее приоритетных лекарственных препаратов нами сформирован в 2022 году, он включает 189 наименований и будет совершенствоваться по мере организации производства внутри страны. Но сейчас из этого списка 14 препаратов уже производятся", - уточнила Голикова.

Прогнозы потребностей

В РФ разработают средне- и долгосрочный прогнозы потребностей системы здравоохранения в лекарствах, сообщила Голикова. "Дальнейшее совершенствование цен на лекарственные препараты, которые включаются в перечень жизненно важных и необходимых для недопущения необоснованного роста их стоимости. Для этого будет разработан средний и долгосрочный прогноз потребностей системы здравоохранения в лекарственных препаратах", - сказала она.

Голикова добавила, что также будет обеспечена дальнейшая реализация механизмов "предупреждения дефектуры лекарственных препаратов в стране", которые были отработаны в 2022 году после введения санкций.