Мишустин попросил максимально быстро проработать поручения Путина на ПМЭФ

Каждое направление нацелено на повышение качества жизни людей и развитие экономики России, отметил премьер-министр

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Правительство России должно максимально оперативно проработать меры, которые обозначил президент РФ Владимир Путин в выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Предстоит сделать все необходимое для реализации этих поручений", - сказал он, перечислив поставленные Путиным задачи.

"Пожалуйста, проработайте их в максимально сжатые сроки в рамках своих компетенций. И прошу держать исполнение на личном контроле", - обратился к своим заместителям Мишустин, добавив, что каждое направление нацелено на повышение качества жизни людей и развитие экономики России.

Часть обозначенных главой государства задач касается социальной сферы. Так, со следующего года на 18,5% будет увеличен минимальный размер оплаты труда. Как пояснил глава кабмина, это "положительно отразится на доходах порядка 5 млн человек". А выплаты на ребенка до полутора лет и единое детское пособие должны будут предоставляться в течение всего периода времени, на который они назначены, вне зависимости от того, как меняются доходы семьи.

В сфере образования правительству предстоит установить критерии эффективности учебных заведений и ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах для нужд экономики. "Для стимулирования занятости будем развивать такой инструмент, как ученический договор. Он позволит повышать квалификацию сотрудников и сохранять специалистов на производстве. Особое внимание необходимо уделить регионам с высокой безработицей и помогать там людям осваивать новые специальности", - анонсировал премьер.

Он добавил, что важно поддержать и тех граждан, кто делает первые шаги в бизнесе. Так, продолжил председатель правительства, участник социального контракта должен иметь возможность проходить дополнительное обучение предпринимательским навыкам на базе центров "Мой бизнес" за счет государства.

Развитие туризма

Особое внимание в выступлении на ПМЭФ Путин уделил и развитию туризма. Мишустин напомнил, что правительство на прошлом заседании уже приняло решение о предоставлении финансирования для возведения модульных некапитальных строений в субъектах.

"На ближайшие два года выделим на такие объекты дополнительно 11 млрд рублей, а также расширим государственную поддержку в части льготного кредитования крупных круглогодичных парков развлечений и аквапарков. Это должно самым положительным образом повлиять как на индустрию гостеприимства, так и на региональную инфраструктуру", - рассказал он.