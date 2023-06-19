Нейросеть YandexGPT стала доступна для тестирования бизнесом

Как отметили в компании, сначала доступ к сервису получит ограниченное количество пользователей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. "Яндекс" открыл для тестирования бизнесом нейросеть YandexGPT. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"YandexGPT (YaLM 2.0) стала доступна для тестирования на облачной платформе Yandex Cloud", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что компании могут подать заявку и получить доступ к нейросети нового поколения для создания чат-ботов и умных помощников, генерации, структурирования текстовой информации и других задач бизнеса. "В заявке на тестирование пользователю необходимо описать задачу, которую компания хочет решить с помощью YandexGPT. Так команда Yandex Cloud сможет оценить, подходит ли текущая версия технологии в качестве решения", - пояснили в компании.

В "Яндексе" отметили, что сначала доступ к сервису получит ограниченное количество пользователей. Компаниям будет доступно два режима использования нейросети.

YandexGPT (YaLM 2.0) была запущена 17 мая 2023 года. Она доступна пользователям в режиме "Давай придумаем" в голосовом помощнике "Алиса". Нейросеть в два этапа обучали на суперкомпьютерах "Яндекса".