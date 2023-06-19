Более 8 млрд рублей поступило в бюджет Подмосковья от распоряжения землей и имуществом

Наибольшие поступления зафиксировали в Химках, Одинцовском округе, Балашихе и Истре

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Свыше 8 млрд рублей поступило в муниципальные бюджеты Московской области от распоряжения земельными участками и имуществом за пять месяцев 2023 года. Это на 900 млн рублей больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

"На постоянной основе в городских округах проводится работа по максимально эффективному вовлечению земель и имущества в хозяйственный оборот путем продажи права на заключение договоров аренды и реализации в собственность. Доходы муниципальных образований Подмосковья за пять месяцев составили 8,2 млрд рублей, это на 900 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года", - привели в тексте слова министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой.

Министр также отметила, что наибольшие поступления в бюджет от распоряжения землей и имуществом зафиксировали в Химках, Одинцовском округе, Балашихе и Истре.