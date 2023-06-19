Верховный суд внес в Госдуму проект об определении "предпринимательских" преступлений

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект, уточняющий в законодательстве понятие преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью. Документ размещен в понедельник в думской базе данных.

"По уголовным делам в отношении индивидуальных предпринимателей и членов органов управления коммерческих организаций органы предварительного расследования и суды испытывают определенные сложности при разграничении преступлений, совершенных в связи с предпринимательской или иной экономической деятельностью, и преступлений, не связанных с такой деятельностью, что обусловлено в том числе правовой неопределенностью, вызванной отсутствием в уголовно-процессуальном законе понятия "преступления, совершенные в связи с предпринимательской или иной экономической деятельностью", - указано в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается ввести в Уголовно-процессуальном кодексе РФ необходимые определения. Так преступлением, совершенным индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности, предлагается считать "преступления, совершенные индивидуальным предпринимателем в ходе осуществления им самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, и (или) при управлении принадлежащим ему имуществом, используемым для такой деятельности".

К преступлениям, совершенным членом органа управления коммерческой организации предлагается отнести "преступления, совершенные членом органа управления коммерческой организации при осуществлении им полномочий по управлению данной организацией или в ходе осуществления коммерческой организацией самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, или в ходе осуществления коммерческой организацией иной экономической деятельности".

По делам о преступлениях, связанных с предпринимательской деятельностью, действующий УПК предусматривает ограничения при проведении следственных действий, если они могут привести к приостановке законной предпринимательской деятельности, особый порядок изъятия и работы с вещественными доказательствами и ограничение помещения фигурантов таких дел под стражу.