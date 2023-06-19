Комитет ГД одобрил к II чтению отмену НДС с передачи ввезенных "Кругом добра" лекарств

Речь идет о препаратах, предназначенных для лечения подростков в течение года после достижения ими 18-летнего возраста, если ранее они получали такую поддержку в рамках деятельности фонда

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об освобождении от НДС передачи фондом "Круг добра" лекарств, ввезенных на территорию России и не зарегистрированных в РФ, которые предназначены для оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Сейчас при ввозе на территорию РФ незарегистрированных лекарственных препаратов, предназначенных для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретным пациентам, НДС не уплачивается при условии представления в таможенные органы соответствующего разрешения, выданного Минздравом РФ. Ввозить в Россию такие лекарства имеют право только организации, указанные в законе "Об обращении лекарственных средств".

В числе таких организаций созданный по инициативе президента РФ фонд "Круг добра" не упоминается, отмечают в правительстве. В связи с этим сейчас при реализации таких лекарственных препаратов фонду, а также при передаче самим фондом организациям государственной системы здравоохранения, НДС следует уплачивать в установленном порядке.

Законопроект освобождает подобные операции от уплаты НДС.

Согласно одобренным ко второму чтению поправкам, предлагается освободить от НДС передачу лекарств, предназначенных для лечения подростков в течение года после достижения ими 18-летнего возраста, если ранее они получали такую поддержку в рамках деятельности фонда "Круг добра"

Предполагается, что документ в случае принятия вступит в силу с 1 июля 2023 года.