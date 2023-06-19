Комитет Думы одобрил к II чтению право на НДС в 0% для ремонта судов по инвестсоглашению

Нулевая ставка может быть установлена после заключения судоремонтными предприятиями с Минпромторгом и Минфином инвестиционных соглашений о развитии и модернизации

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, устанавливающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 0% для судоремонтных предприятий при реализации ими работ (услуг) по ремонту морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного плавания (река-море) и судов рыбопромыслового флота после заключения ими инвестиционного соглашения.

Планируется, что Госдума рассмотрит инициированный правительством РФ документ на пленарном на заседании 20 июня.

Положения законопроекта

Нулевая ставка НДС может быть установлена после заключения судоремонтными предприятиями с Минпромторгом и Минфином инвестиционных соглашений о развитии и модернизации. Эти соглашения должны содержать обязательства по развитию и модернизации собственных производственных мощностей.

Сейчас в отношении операций по реализации работ (услуг) по ремонту судов в доках и на судоверфях, а также в отношении судов, не выведенных из эксплуатации и стоящих у причалов верфей, а не портов, применяется ставка НДС в размере 20%. Применение налоговой ставки НДС в размере 0% позволит заключившим инвестсоглашение предприятиям судоремонтной отрасли применять налоговые вычеты по НДС на момент принятия к учету товаров, что позволит исключить отвлечение денежных средств из финансового оборота предприятий и положительно скажется на их экономическом положении, говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предусмотрено, что в случае расторжения инвестиционного соглашения предприятие судоремонтной отрасли должно исчислить НДС по ставке 20% по тем операциям, в отношении которых применялась нулевая ставка НДС, начиная с 1 января года расторжения инвестсоглашения.

Поправками ко второму чтению предусматривается, что инвестсоглашение заключается до 31 декабря 2024 года включительно. С 1 января 2025 года заключение инвестсоглашений не допускается. Инвестсоглашение действует до 31 декабря (включительно) года, в котором истекают семь последовательных календарных лет, исчисляемых с 1 января года, в котором было заключено инвестиционное соглашение.

В июле 2022 года вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что для обеспечения ремонта гражданских морских и речных судов в России необходимо создать экономические условия. В апреле сообщалось, что Минпромторг и Минфин прорабатывают вопрос об освобождении от НДС ремонта гражданских судов в качестве меры поддержки отрасли с учетом международной обстановки и санкционного давления.

Как пояснил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов, ко второму чтению уточнен также порядок расторжения соглашения, чтобы Минфин был в курсе этого. Предусматривается, что документ в случае принятия вступит в силу с 1 июля 2023 года.