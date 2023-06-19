Комитет Госдумы одобрил правила налогообложения старательской деятельности

При приобретении у старателя драгоценных металлов исчислять и уплачивать НДС будет покупатель, который в данном случае признается налоговым агентом.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который устанавливает особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей, занимающихся старательской деятельностью. Документ был инициирован правительством РФ.

Документ является сопутствующим правительственному законопроекту "О старательской деятельности", которым регламентируется деятельность граждан РФ по добыче драгоценных металлов (золота) на непромышленных месторождениях.

Предполагается, что при приобретении у старателя драгоценных металлов исчислять и уплачивать НДС будет покупатель, который в данном случае признается налоговым агентом. Это позволит уменьшить затраты старателей на ведение документов для расчетов по НДС и будет способствовать эффективности администрирования таких операций.

Доходы, полученные старателем от продажи золота, будут освобождены от НДФЛ, если объем добытого драгоценного металла не превышает одного килограмма в год. В случае превышения такого количества налогообложение будет осуществляться в общеустановленном порядке.

"В настоящее время правоприменительная практика в отношении особенностей налогообложения НДС и НДФЛ операций по реализации старателем, признаваемым индивидуальным предпринимателем, драгоценных металлов, добытых им при осуществлении старательской деятельности, отсутствует", - говорится в пояснительной записке.

В заключении комитета по бюджету и налогам предлагается конкретизировать, какие именно операции с драгоценными металлами предлагается облагать НДС с применением института налогового агентирования.

"Также предлагается обсудить вопрос целесообразности возложения функций налогового агента по НДС на Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, фонды драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации, Центральный банк РФ, организации, изготавливающие банкноты и монеты Банка России в случае, если при покупке ими драгоценных металлов, добытых старателями, у них будет возникать объект налогообложения НДС", - говорится в тексте заключения.