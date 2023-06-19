Эксперт: для налаживания экспорта технологий РФ должна обладать "машиной" их продвижения

Гендиректор компании "Код безопасности" Андрей Голов пояснил, что это должно включать создание технопарков, обучение, международные контракты, обмен опытом

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Экспорт российских разработок можно наладить только после появления "машины" по их продвижению за рубежом, считает гендиректор компании "Код безопасности" Андрей Голов. По его мнению, которое он выразил на пресс-конференции в ТАСС, по другому обеспечить экспорт не получится.

Голов привел в пример Китай, который продвигает свои технологии, к примеру, на Ближнем Востоке, многими взаимосвязанными способами - через бизнес-встречи, через СМИ и так далее. "У них - машина, у нас это [тоже] есть, но в очень определенных отраслях. Должна быть полносвязная машина - создание технопарков, обучение, международные контракты, обмен опытом - вот тогда у нас что-то пойдет", - сказал он.

Голов в этой связи напомнил, что существуют так называемые цифровые атташе, перед которыми стоит задача по продвижению российских технологий за рубеж.

Также глава "Кода безопасности" не увидел "больший отклик в сердцах" у зарубежных партнеров в отношении замены зарубежных ИТ-систем на решения российских разработчиков. В качестве причин этого он назвал отсутствие бренда у отечественных технологий, а также всесторонней поддержки, такой, какая есть у компаний из КНР. Тем не менее, по его словам, иностранные партнеры выражают готовность к созданию совместных продуктов и к обмену технологиями.