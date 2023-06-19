ЦБ прорабатывает введение ОСАГО в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Согласно подготовленному проекту указания о КТ для всех видов транспортных средств коэффициент составит 0,68 - минимальное значение из действующих в настоящее время

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Банк России разрабатывает нормативно-правовую базу, необходимую для введения ОСАГО в новых регионах РФ с 1 января 2024 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регулятора.

"В соответствии с конституционными законами до 1 января 2024 года действие закона об ОСАГО не распространяется на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В настоящий момент Банк России разрабатывает нормативно-правовую базу, необходимую для реализации ОСАГО на этих территориях после 1 января следующего года. Для этого регулятор подготовил проект указания о территориальном коэффициенте (КТ) ОСАГО для автомобилистов новых регионов. Страховые компании учитывают его при расчете стоимости полиса ОСАГО", - говорится в сообщении.

Согласно документу, для всех видов транспортных средств коэффициент составит 0,68 - это минимальное значение из действующих в настоящее время.

В ЦБ отметили, что для физических лиц территориальный коэффициент определяется на основании адреса регистрации в паспорте или свидетельства о регистрации транспортного средства. Для юридических лиц - на основании свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. При этом остальные коэффициенты, также влияющие на итоговую цену полиса ОСАГО, также будут распространяться на автомобилистов из этих регионов, включая коэффициент "бонус-малус", мощность двигателя, водительский стаж и возраст, коэффициент ограничения перечня лиц, допущенных к управлению, а также период использования автомобиля.

"Проект указания предусматривает тарифные изменения для владельцев транспортных средств из иностранных государств, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию. Так, для транспортных средств из "недружественных" стран, за исключением легковых автомобилей физических лиц, коэффициент территорий увеличится с 1,7 до 12,5. Новый подход к определению значений КТ сформулирован регулятором по результатам соответствующих расчетов, в том числе в связи с отказом указанных государств принимать с 1 июня 2023 года российские сертификаты "Зеленой карты". Для автовладельцев всех остальных государств коэффициент останется прежним, независимо от категории транспортного средства (1,7)", - говорится в сообщении ЦБ.

Указание вступит в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.