Кабмин выделит 2,9 млрд рублей на докапитализацию ФРП новых регионов в 2023 году

Согласно распоряжению, достижением результата будет являться не менее 45 поддержанных проектов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Правительство РФ выделит Минпромторгу 2,9 млрд рублей в 2023 году на докапитализацию фондов развития промышленности (ФРП) новых регионов РФ в рамках программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2023 году Минпромторгу России бюджетные ассигнования в размере 2932309,1 тыс. рублей <..> на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области по докапитализации региональных фондов развития промышленности в рамках программы социально-экономического развития", - говорится в тексте распоряжения.

Согласно документу, достижением результата будет являться не менее 45 поддержанных проектов. Контроль за эффективным использованием средств поручено осуществлять Минпромторгу РФ с представлением доклада в правительство РФ до 1 марта 2024 года.