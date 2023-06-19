В Кирове план догазификации выполнен более чем наполовину

По словам генерального директора АО "Газпром газораспределение Киров" и ООО "Газпром межрегионгаз Киров" Александра Чиликина, газопроводы уже построены в 46 деревнях из 86

КИРОВ, 19 июня. /ТАСС/. Специалисты построили газопроводы в 46 деревнях в черте Кирова из 86, включенных в план догазификации. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Газпром межрегионгаз Киров" и "Газпром газораспределение Киров" Александр Чиликин.

"В прошлом году 86 населенных пунктов муниципального образования "Город Киров" были включены в план-график догазификации. Сегодня газопроводы уже построены в 46 деревнях", - cказал генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров" и ООО "Газпром межрегионгаз Киров" Александр Чиликин.

Он отметил, на днях специалисты завершили строительство распределительных газопроводов протяженностью 1,5 км в деревнях Мараки и Пушкари. Общая же протяженность газовых сетей составляет 76,6 км.

По словам Чиликина, в целом объем инвестиций по программе газификации Кировской области увеличится в 2024 году на 15% - до 5, 44 млрд рублей. В этом году стоят задачи по газификации всех слобод и деревень муниципального образования "Город Киров", города Котельнич, а также подведению сетевого газа в Белохолуницкий район. В общей сложности планируется построить более 500 км газовых сетей, из которых только по догазификации 400 км. В результате еще более 5 тыс. семей получат возможность перейти на голубое топливо.