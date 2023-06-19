Россия запросила на 29 июня заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Украине

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Москва традиционно противодействует "продвижению одностороннего западного нарратива на площадке" организации

ООН, 19 июня. /ТАСС/. Россия запросила проведение 29 июня заседания Совета Безопасности ООН по теме западных поставок оружия Украине. Об этом сообщил в понедельник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"На 23 июня западные страны запросили традиционное заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Оно начнется в 17:00 по московскому времени, - отметил дипломат в своем Telegram-канале. - Поскольку мы традиционно противодействуем продвижению одностороннего западного нарратива на площадке Совета Безопасности, сегодня мы запросили на 29 июня заседание по поставкам западного оружия на Украину и их последствиям для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса. Оно, как мы ожидаем, начнется в 22:00 по Москве. Постараемся подобрать интересного докладчика, который смог бы объективно и профессионально осветить данный сюжет".