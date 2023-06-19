19 июня, 16:06
Военная операция на Украине

Россия запросила на 29 июня заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Украине

AP Photo/ Richard Drew
© AP Photo/ Richard Drew

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Москва традиционно противодействует "продвижению одностороннего западного нарратива на площадке" организации

ООН, 19 июня. /ТАСС/. Россия запросила проведение 29 июня заседания Совета Безопасности ООН по теме западных поставок оружия Украине. Об этом сообщил в понедельник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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"На 23 июня западные страны запросили традиционное заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Оно начнется в 17:00 по московскому времени, - отметил дипломат в своем Telegram-канале. - Поскольку мы традиционно противодействуем продвижению одностороннего западного нарратива на площадке Совета Безопасности, сегодня мы запросили на 29 июня заседание по поставкам западного оружия на Украину и их последствиям для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса. Оно, как мы ожидаем, начнется в 22:00 по Москве. Постараемся подобрать интересного докладчика, который смог бы объективно и профессионально осветить данный сюжет". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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