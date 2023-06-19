В Венгрии рассказали о предложении Германии ввести санкции против Росатома

Глава МИД Петер Сийярто подчеркнул, что интересам стран ЕС как раз отвечает использование ядерной энергетики и продолжение сотрудничества в этих целях с российскими партнерами

БУДАПЕШТ, 19 июня. /ТАСС/. В Евросоюзе не прекращаются попытки ввести санкции против российской ядерной энергетики, и в понедельник Германия вновь выступила с инициативой установить ограничения на сотрудничество с Росатомом. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании министров энергетики стран ЕС в Люксембурге.

Глава МИД, курирующий в венгерском правительстве международные контакты в области энергетики, рассказал, что Германия "предлагает ввести санкции против Росатома", утверждая, будто это может помочь Украине. "Конечно, мы уважаем интересы Украины, но считаем, что при принятии решений Европейским союзом интересы государств - членов ЕС должны иметь гораздо больший вес, чем интересы стран, не входящих в Европейский союз", - заявил Сийярто.

Он подчеркнул, что интересам стран ЕС как раз отвечает использование ядерной энергетики и продолжение сотрудничества в этих целях с российскими партнерами. "Без атомной энергии в Европе не может быть энергетической безопасности", - сказал министр на встрече с журналистами, которая транслировалась на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто напомнил, что АЭС в Пакше, использующая российское ядерное топливо, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в стране. Кроме того, на станции продолжается подготовка к сооружению двух новых энергоблоков по проекту Росатома.

В связи с этим правительство Венгрии придает большое значение выводу ядерной энергетики из-под действия санкций. Сийярто обратил внимание, что в ЕС наряду с противниками есть немало сторонников ядерной энергетики, создавшими коалицию в ее защиту во главе с Францией и, конечно, с участием Венгрии.

Позже в понедельник глава МИД обсудил эти проблемы на встрече с министром экономики Словакии Петером Довгуном. Как отметил Сийярто, их взгляды на использование ядерной энергии совпадают. "К сожалению, в Брюсселе вновь разгорелись споры о санкциях против [российских] предприятий атомной промышленности, поэтому мы подтвердили, что сохраняем солидарность по этому вопросу. Мы не поддадимся давлению и настаиваем на том, что определение национального энергетического баланса должно оставаться в национальной компетенции, и мы не допустим санкций против атомной промышленности", - заявил венгерский министр.