Фармпроизводители призвали запустить систему прослеживаемости происхождения субстанций

Президент компании "Активный компонент" Александр Семенов считает, что автоматизированная система позволит обеспечить полную прозрачность происхождения субстанций, имеющих локальный статус

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) предложила предусмотреть в плане реализации новой стратегии развития фармпромышленности до 2030 года создание и внедрение автоматизированной системы прослеживаемости происхождения фармацевтических субстанций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ассоциации.

"Чтобы обеспечить пациентов доступными и качественными лекарствами и способствовать дальнейшему обеспечению лекарственной безопасности нашей страны, в плане реализации стратегии необходимо предусмотреть создание и внедрение автоматизированной системы прослеживаемости происхождения фармацевтических субстанций в качестве основы для дальнейшего совершенствования механизмов предоставления преференций производителям фармацевтических субстанций", - говорится в сообщении.

Президент компании "Активный компонент" Александр Семенов отметил, что система позволит обеспечить полную прозрачность происхождения фармсубстанций, имеющих локальный статус, начиная от сырьевых компонентов. По его словам, применение такого подхода существенно стимулирует интерес производителей к приобретению химического сырья локального производства. Это, в свою очередь, позитивно отразится на формировании устойчивого спроса и позволит исключить риск получения государственных льгот недобросовестными производителями.

Кроме того, по мнению ассоциации, в плане реализации необходимо предусмотреть совершенствование механизмов расчета начальной цены контракта. Эта мера позволит снизить существующие риски "скрытого обхода" обязанности по предоставлению преференций для отечественных лекарственных препаратов в ходе торгов. Фармпроизводители также предложили снизить пошлины, взимаемые при регистрации лекарственных препаратов, и обнулить таможенные пошлины, взимаемые при ввозе ряда критически значимых видов сырья и материалов для производства фармацевтических субстанций.

"В финальной версии стратегии долгосрочного развития фармацевтической отрасли до 2030 года я вижу очень четкий сигнал о том, что без собственного фармацевтического, в том числе биотехнологического производства не представляется возможным производить ни вакцины, ни моноклональные антитела, ни орфанные, ни генотерапевтические препараты. Нужно углублять локализацию, являющуюся основой лекарственного суверенитета, которого так многим странам, как показывает практика сегодняшнего дня, не хватает", - подчеркнул заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям Biocad Алексей Торгов.

Ранее правительство РФ утвердило новую стратегию развития фармацевтической промышленности в России до 2030 года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что ее целью является увеличение выпуска современных востребованных лекарств.