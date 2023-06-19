Петербург заключил на ПМЭФ контракты с фармпредприятиями на 22 млрд рублей

Это позволит наладить в городе выпуск новых препаратов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Представители Санкт-Петербурга заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) контракты с пятью фармпроизводствами на сумму 22 млрд рублей. Это позволит наладить в городе выпуск новых препаратов, сообщил губернатор Александр Беглов во время программы "Губернаторский эфир" на "Радио России".

"Город заключил контракты с пятью нашими фармацевтическими предприятиями на сумму свыше 22 млрд рублей. Эти инвестиции помогут наладить в Петербурге выпуск новых, высокотехнологичных препаратов для лечения социально значимых заболеваний", - сказал Беглов.

Губернатор подчеркнул, что город подписал на форуме 31 соглашение с промышленностью на 153 млрд рублей. Это позволит дать петербуржцам новые рабочие места и принесет дополнительные доходы в бюджет.

"Поддержим концерн "Силовые машины" в производстве отечественных газовых турбин и генераторов большой мощности. Вместе с Балтийской промышленной компанией построим предприятие тяжелого машиностроения и начнем выпуск металлорежущих станков", - объяснил глава города.

В субботу, 17 июня, был запущен конвейер автозавода "Лада Петербург". "Полторы тысячи сотрудников бывшего концерна Nissan снова работают на своих местах. Всего за полгода перенастроили производственные линии, изменили логистику. В следующем году там будет выпускаться до 130 тыс. автомобилей в год", - сообщил губернатор.

Беглов также напомнил, что в этом году во время форума правительство Петербурга провело много международных встреч. Результатом стали договоренности о расширении туристических контактов с представителями Индии, Китая и Кубы. Развитие делового сотрудничества обсудили с Венгрией, а укрепление дружбы и экономического взаимодействия - с Белоруссией и Узбекистаном. По итогам переговоров петербургские производители получат возможность увеличить поставки своей продукции в эти страны и организовать новые совместные предприятия.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходил с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучала как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступил информационным партнером мероприятия.