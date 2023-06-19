В РСА считают справедливым повышение тарифов ОСАГО для грузовиков из недружественных стран

В организации отметили, что стоимость страхования для российских автомобилей, выезжающих за рубеж, повысится из-за прекращения соглашений о "Зеленых картах"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) считают повышение тарифов на ОСАГО для грузовых автомобилей из недружественных стран справедливым, так как стоимость страхования для российских автомобилей, выезжающих за рубеж, повысится из-за прекращения соглашений о "Зеленых картах". Об этом ТАСС сообщили в РСА.

"Изменение территориального коэффициента для грузовых автомобилей из недружественных стран уравнивает финансовые условия въезда в страну для грузовиков из недружественных стран, въезжающих в Россию, и российских транспортных средств, въезжающих на территорию недружественных стран (эти условия существенно изменятся с 1 июля, после исключения России из "Зеленой карты")", - говорится в сообщении.

Ранее Банк России принял решение резко повысить коэффициенты тарифов по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран - до 12,5 с 1,7. Исключением станут легковые автомобили физических лиц, для них коэффициент останется на уровне 1,7.