Грузопоток черешни из Армении в Россию увеличился в 2,5 раза, клубники - в 1,4 раза

Поступившая продукция полностью соответствует обязательным требованиям и свободна от карантинных объектов

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июня. /ТАСС/. Грузопоток черешни из Армении в Россию увеличился с начала лета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,5 раза, клубники - в 1,4 раза. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года грузопоток черешни увеличился в 2,5 раза, а клубники - в 1,4 раза. Только с начала июня на территорию Российской Федерации из Армении ввезено 82 тонны клубники и 772 тонны черешни", - говорится в сообщении.

В сезон сбора ягод с апреля 2023 года по настоящее время Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора в пункте пропуска Верхний Ларс проконтролирован ввоз более 597 тонн клубники и 1,3 тыс. тонн черешни, поступивших на территорию Российской Федерации из Армении.

Поступившая продукция полностью соответствует обязательным требованиям и свободна от карантинных объектов.