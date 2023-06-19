Сахалин разрабатывает более 20 новых инвестпроектов в области АПК

В июле в Россельхозбанке планируется провести защиту проектов и начать переговоры с инвесторами

ТАСС, 19 июня. Сахалинская область разрабатывает более 20 новых инвестиционных проектов для развития сельского хозяйства, в том числе для экспорта в соседние регионы России и страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Мы уже более 10 проектов имеем, я думаю, что к 20 августа их будет больше 20", - сказал он журналистам по итогам стратегической сессии развития агропромышленного комплекса Сахалина.

Лимаренко отметил, что в июле в Россельхозбанке планируется провести защиту проектов и начать переговоры с инвесторами. По словам губернатора, в числе прорабатываемых проектов создание логистики для перевозки скоропортящихся продуктов, производство семян, в том числе картофеля, которые можно будет экспортировать в соседние регионы России, выращивание цветов для поставок на рынок АТР и производство удобрений.

Ранее пресс-служба правительства Сахалинской области сообщала, что первые объекты агропромышленного парка на Сахалине введут в эксплуатацию в ноябре этого года. Агропромышленный парк позволит решить одну из главных проблем островного сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и торговли - нехватку складских мощностей для хранения продовольствия. Значительная часть существующих помещений не отвечает современным стандартам. В результате продукция портится, появляется необходимость завозить овощи с материка. Так, в новом овощехранилище будет соблюдаться температурный режим 0-5 градусов, что позволит увеличить срок хранения овощей с 5-6 до 9 месяцев.

Также в этом году посевные площади пропашных культур сохраняются на уровне 2022 года. Всего засеяно порядка 2 тыс. га картофелем и 600 га овощами открытого грунта, а также обновлены многолетние травы и посеяны однолетние кормовые культуры на площади 4 тыс. га. Всего же кормовые культуры занимают 25,9 тыс. га. Этого достаточно, чтобы обеспечить жителей Сахалинской области свежей местной продукцией.