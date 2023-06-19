Украина попросила Евросоюз удвоить поставки электричества

При этом в Совете ЕС отметили, что объединение сможет поставлять электричество Киеву только в том случае, если его собственная энергосистема будет в порядке

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Украина рассчитывает на увеличение объема поставок ей электроэнергии со стороны Евросоюза с нынешней 1 тыс. МВт до 2 тыс. МВт для поддержки ее электросети. Об этом заявила в понедельник министр энергетики Швеции Эбба Буш по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики, на котором страны сообщества не смогли согласовать реформу его электрического рынка.

"Я хочу вернуться к украинскому запросу. Украина запросила нас о поставках 2 тыс. МВт в энергосистему Украины. Сейчас они получают порядка 1 тыс. МВт, это половина", - сказала она. По словам министра, ЕС также кратковременно повышал поставки электроэнергии после разрушения дамбы Каховской ГЭС, "чтобы избежать падения украинской сети".

Буш также призвала страны ЕС "не блокировать реформу энергорынка ЕС", поскольку Евросоюз сможет поставлять электричество Украине только в том случае, если его собственная энергосистема будет в порядке.

Одним из камней преткновения на встрече стало предложение шведского председательства разрешить возобновление субсидирования угольных электростанций в Евросоюзе в качестве временной меры для компенсации отказа от российского газа и атомной энергетики.

Перед началом встречи министры энергетики Люксембурга, Бельгии, Испании и Венгрии заявили, что против этих инициатив выступает большинство стран ЕС, так как они торпедируют климатические обязательства Евросоюза по сокращению выбросов.

Еще одной проблемой для многих стран сообщества стали предложения расширения полномочий Еврокомиссии по регулированию общего рынка электричества и ограничения полномочий стран ЕС по поддержке своих потребителей.