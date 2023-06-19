19 июня, 19:33,
обновлено 19 июня, 19:54

Стоимость авиабилетов эконом-класса в апреле выросла на 4%

В ФАС заявили, что осуществляют мониторинг цен на пролет по более чем 500 маршрутам

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Стоимость авиабилетов эконом-класса в апреле 2023 года выросла на 4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

"ФАС России осуществляет мониторинг стоимости авиабилетов эконом-класса по более чем 500 маршрутам. Например, по итогам анализа продаж авиабилетов в апреле 2023 года рост средневзвешенной цены авиабилетов по отношению к апрелю 2022 года составил 4 %", - отметили в пресс-службе ФАС, пояснив, что на стоимость авиабилетов оказывают влияние такие факторы, как сезонность, спрос, инфляция. Кроме того, для повышения загрузки воздушных судов в 2022 году авиакомпании часто проводили распродажи.

Также в антимонопольном ведомстве отметили, что в виду разного набора данных, используемых при расчете показателей, результаты наблюдения Росстата и ФАС России могут отличаться.

"В настоящее время Минэкономразвития, Росстат и ФАС России совместно с Минтрансом ведут выработку новой единой методологии оценки стоимости авиабилетов", - рассказали в службе. 

Теги:
Россия
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