Девелопер "Самолет" сообщил о покупке столичного застройщика МИЦ

По условиям соглашения, "Самолет" приобретет более 50 компаний, входящих в ГК МИЦ, а также земельный банк в Москве, Новой Москве и Московской области, включающий 11 проектов в стадии строительства и проектирования

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/ Девелоперская группа "Самолет" подписала соглашение о приобретении 100% ГК МИЦ, одного из крупнейших застройщиков Московского региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГК "Самолет".

"Группа "Самолет", один из лидеров на рынке proptech и девелопмента, объявляет о подписании соглашения о приобретении 100% ГК МИЦ, одной из крупнейших девелоперских компаний Московского региона, у нескольких физических лиц", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

В документе отмечено, что в периметр сделки войдет весь существующий бизнес ГК МИЦ: строящиеся и перспективные проекты, включая земельные участки в Московском регионе, все материальные и нематериальные активы, включая все управляющие компании, сети и головные сооружения для строительства и эксплуатации ЖК, права интеллектуальной собственности. Таким образом, по условиям соглашения, "Самолет" приобретет более 50 компаний, входящих в ГК МИЦ, а также земельный банк в Москве, Новой Москве и Московской области, включающий 11 проектов в стадии строительства и проектирования. Группа "Самолет" намерена реализовать все проекты самостоятельно.

"Мы приобретаем очень качественный актив - один из лучших портфелей на московском рынке по качеству, масштабу и расположению проектов, во многом дополняющий наш текущий портфель. Приобретение ГК МИЦ позволит нам существенно расширить земельный банк, усилить позиции на рынке Московского региона и выйти на объем текущего строительства в 4,2 млн кв. м по всей России", - приводит пресс-служба комментарий генерального директора и члена совета директоров группы "Самолет" Антона Елистратова.

Также в сообщении говорится, что "Самолет" возьмет на себя в полном объеме все обязательства перед клиентами ГК МИЦ по клиентской поддержке, завершению строительства и эксплуатации жилых комплексов.

Что приобретают

По данным источника ТАСС среди консультантов, сумма сделки превысит 40 млрд рублей. Как говорится в сообщении пресс-службы компании, оплата будет осуществляться группой "Самолет" в несколько траншей с привлечением банковского финансирования. Ее закрытие потребует получения разрешения со стороны Федеральной антимонопольной службы.

"Сумму сделки комментировать не могу, скажу только, что это станет одной из крупнейших сделок на российском рынке недвижимости. За последние годы "Самолет" демонстрирует ежегодный органический рост в размере 100%. Приобретение ГК МИЦ позволит компании достичь по итогам 2023 года EBITDA примерно 100 млрд рублей, существенно повысив капитализацию и став одним из крупнейших игроков девелоперского рынка", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС инвестиционный стратег УК "Арикапитал", кандидат экономических наук Сергей Суверов.

Ранее компания привлекала аудиторскую компанию Б1 (ранее - EY) для проведения независимой юридической, финансовой и налоговой экспертизы, а также предоставления консультационных услуг по сделке. ГК МИЦ - крупная девелоперская компания, один из лидеров рынка недвижимости Московского региона, основанная в 1999 году. Основателем и председателем совета директоров компании является Андрей Рябинский. Сегодня в портфеле активов ГК МИЦ находится более 5 млн квадратных метров жилья. Из них почти 630 тыс. кв. м - в стадии строительства. Компания возводит проекты комфорт и бизнес-класса.

Группа компаний "Самолет" входит в число системообразующих организаций российской экономики и занимает первое место в Московском регионе по объемам текущего строительства и второе место в России. На конец 2022 года внешняя оценка активов компании достигла 761 млрд рублей, включая земельный банк объемом 45,9 млн кв. м реализуемой площади и бренд стоимостью 40,2 млрд рублей. Акции торгуются на Московской бирже (тикер "SMLT"). Выручка компании за первый квартал 2023 года составила 1,52 млрд рублей. В 2021 году ее EBITDA превысила 48 млрд руб. В настоящий момент "Самолет" возводит более 3,5 млн кв. м жилья.