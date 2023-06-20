"Лаборатория Касперского" внедрит KasperskyOS в смартфоны для РФ и международного рынка

Прототип устройства, на котором работает KasperskyOS, разрабатывают и тестируют внутри компании уже два года, сообщил директор по исследованиям и разработке "Лаборатории Касперского" Антон Иванов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" планирует внедрить собственную операционную систему KasperskyOS в две версии смартфонов - для российского и международного рынков, сейчас компания тестирует ОС на устройствах и ведет переговоры с российскими и азиатскими производителями смартфонов. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил ТАСС директор по исследованиям и разработке "Лаборатории Касперского" Антон Иванов.

"Прототип у нас уже есть. Для России смартфон на KasperskyOS может быть одним, и, вероятно, другим - для международного рынка", - сообщил Иванов.

Он уточнил, что "Лаборатория Касперского" занимается внедрением и адаптированием собственной операционной системы KasperskyOS на профессиональном мобильном устройстве. Сам смартфон для отечественного рынка может предоставить одна из компаний-производителей смартфонов в России, а для международного - азиатская компания. С какими компаниями ведутся переговоры, не уточняется, сроки запуска проекта также неизвестны.

Он подчеркнул, что прототип устройства, на котором работает KasperskyOS, разрабатывается и тестируется внутри компании уже два года, и сейчас он обладает базовыми функциями и приложениями, список которых расширяется.

В первую очередь потребность в киберимунных, или изначально защищенных от кибератак мобильных устройствах, существует в индустриальном и корпоративном секторах, однако их свойства и сценарии работы с ними не подходят для личного пользования, уточнил Иванов.