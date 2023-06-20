ОАК начала получать российские двигатели для установки на самолеты

Сейчас двигатель ПД-8 проходит испытания на летающей лаборатории, сообщил гендиректор объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует начать испытания самолета SSJ New с российскими двигателями ПД-8 осенью. Об этом в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ-2023 сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. При этом, по его словам, ОАК уже сейчас начинает получать двигатели для их последующей установки на самолеты. Двигатели ПД-8 должны прийти на замену российско-французским SaM-146, которые используются сейчас.

"Мы подошли к завершающему этапу подготовки первого полета [SSJ New], а именно к передаче самолета на летно-испытательную станцию. <...> На этом самолете уже установлены российские системы, но двигатель ПД-8 пока параллельно проходит испытания на летающей лаборатории. Российские двигатели мы только начинаем получать для установки на второй опытный образец. Поэтому полеты мы начнем пока с французским двигателем. Второй самолет, который у нас подключится к испытаниям уже осенью, будет с российскими двигателями", - отметил он.

В начале июня Ростех сообщил, что первый опытный образец лайнера SSJ New передан на летно-испытательную станцию. Также состоялась первая заправка самолета топливом, специалисты "Корпорации" Иркут" (изготовитель самолета) приступили к наземным испытаниям новых систем самолета.

SSJ New - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. Проект был инициирован после введения против России западных санкций. Одновременно с импортозамещением компонентов будут совершенствоваться процессы, связанные в том числе с надежностью систем, повышением комфортности, безопасности и поддержанием летной годности.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.