Whoosh вышел на рынки Чили и Бразилии

Рынок Латинской Америки для самокатов является круглогодичным, подчеркнул гендиректор компании Дмитрий Чуйко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Российский кикшеринговый сервис Whoosh начал работать в странах Латинской Америки, сейчас электросамокаты можно заказать в Бразилии и Чили. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума сообщил генеральный директор компании Дмитрий Чуйко.

"Два месяца назад мы вместе с партнерами запустили пилотный проект в Латинской Америке. Сервис уже работает в Чили и Бразилии, будем дальше смотреть, как будет развиваться", - сказал Чуйко.

Он уточнил, что рынок Латинской Америки имеет свои перспективы с точки зрения конкуренции, экономики, для самокатов он является круглогодичным.

Чуйко подчеркнул, что основным рынком осталась Россия.

Ранее о запуске сервиса в странах Латинской Америки не сообщалось. Whoosh также работает в Казахстане и Белоруссии.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.