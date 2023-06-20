Россияне назвали необходимую сумму для реализации своей мечты

Около 60% респондентов рассказали, что им нужно более 1 млн рублей, говорится в проведенном банком "Открытие" опросе

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Около 60% россиян для реализации своей мечты нужно более 1 млн рублей, показал проведенный банком "Открытие" опрос (результаты есть у ТАСС).

Так, большинству респондентов на реализацию мечты нужно более миллиона рублей: 25% - от 1 млн до 5 млн, 34% - свыше 5 млн. Лишь 1% опрошенных оценили свою мечту в сумму менее 50 тыс. рублей. Еще 7% необходимо 50-200 тыс., 8% - 200-500 тыс., 13% - от 500 тыс. до 1 млн. И 10% назвали свою мечту бесценной, а еще 1% опрошенных заявили, что не имеют мечты вовсе.

При этом в детстве свою мечту на накопления могли осуществить 46% из опрошенных россиян. В Москве и Московской области так ответили 53% опрошенных, на Дальнем Востоке - лишь 36%. Однако большинству респондентов (54%) детские накопления не помогли реализовать мечту.

Как показал опрос, свои детские накопления россияне тратили или мечтали потратить (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) преимущественно на мелкие покупки (жвачка, марки, значки, наклейки) - 46% и сладости - 36%. У 27% эти деньги уходили также на развлечения (кино, театры, концерты), а у 26% - на подарки. Еще 24% - на гаджеты, 11% - на книги, а 7% респондентов - на школьные завтраки.

Вместе с тем 3% участников опроса заявили, что у них была постоянная работа в детстве (в Москве и Московской области - у 8%). Еще 55% респондентов время от времени подрабатывали (на Урале - 66%), а не зарабатывали в детском возрасте 42% из опрошенных. При этом совсем не имели в детстве сбережений лишь 21% из опрошенных (на Северном Кавказе - 35%, в Центральном федеральном округе - 16%). 38% хранили свои сбережения в коробках, шкатулках, банках или в целлофановых пакетах. У 24% в доме была копилка в форме поросенка, у 18% - в форме кубышки или бочонка, а 3% держали деньги под матрасом.

Согласно результатам опроса, сейчас 59% россиян дают карманные деньги детям и учат их копить (в Приволжском федеральном округе - 75%, в Москве и Московской области - лишь 41%). Еще 7% респондентов денег не дают, но учат своих детей копить. А 12% - дают карманные деньги, но не рассказывают, как сделать сбережения. Лишь 4% россиян не дают детям карманные деньги и не учат копить, еще 18% сообщили, что у них нет детей.

Опрос был проведен банком "Открытие" 1-8 июня по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.