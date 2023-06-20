Мадуро заявил, что российская система "Мир" не позволит финансово изолировать Венесуэлу

По словам лидера страны, "Мир" позволит выстроить новую финансовую систему

КАРАКАС, 20 июня. /ТАСС/. Развитие платежной системы "Мир" и присоединение к ней Венесуэлы позволит выстроить новую финансовую систему. Об этом заявил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро в авторской программе Con Maduro + государственного телеканала Venezolana de Televisión.

Президент отметил, что российская система "Мир" не позволит финансово изолировать Венесуэлу. "На Венесуэлу были наложены жестокие, несправедливые, незаконные санкции, нас хотели изолировать финансово и монетарно от всего мира, и сегодня мы выстраиваем новую финансовую, монетарную систему нового мира", - подчеркнул президент.

Мадуро отметил, что "Центральный банк Венесуэлы распространил очень хорошую новость о том, что мы присоединяемся к платежной системе "Мир", созданной Россией и используемой многими странами мира".

15 июня президент Центрального банка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил о запуске платежной системы "Мир". Он подчеркнул, что для его страны "не имеет значения", что думают США и страны Евросоюза о финансовом сотрудничестве Венесуэлы и России.