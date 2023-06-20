Посол КНР в Исламабаде: поставки нефти из РФ облегчат экономическую ситуацию в Пакистане

Моин-уль-Хак отметил, что Пакистан и Россия приступили к продвижению отношений нового типа

ПЕКИН, 20 июня. /ТАСС/. Поставки российской нефти позволят восполнить нехватку энергоносителей и облегчить сложную экономическую ситуацию в Пакистане. Об этом заявил во вторник пакистанский посол в Китае Моин-уль-Хак.

"Первая за все время партия нефти из России недавно прибыла в Пакистан благодаря продуманному процессу поставки, - приводит его слова газета Global Times. - Цель этой сделки - принести пользу пакистанскому народу на фоне растущих по всему миру цен на нефть, положительно повлиять на сложную экономическую ситуацию и [проблему] нехватки энергоносителей в стране".

Посол отметил, что тем самым Пакистан и РФ приступили к продвижению отношений нового типа. "Я отдаю должное всем, кто был частью этого национального начинания и внес свой вклад в то, чтобы обещания об импорте российской нефти стали реальностью", - подытожил он.

Как заявил ранее государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик, Исламабад закупил 100 тыс. тонн российской нефти и намерен продолжать ее импорт. Предполагается, что платежи, которые осуществляются в юанях, помогут пакистанской стороне избежать западных санкций, а также обойти трудности во взаиморасчетах.