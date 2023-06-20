Выручка российских компаний в 2022 году превысила квадриллион рублей

Рост доходов обусловлен ростом экспортной выручки организаций в основном в нефтегазовой отрасли, говорится в статистическом отчете Федеральной налоговой службы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Выручка российских организаций за 2022 год составила 1,3 квадриллиона рублей (рост 93,59%), что почти в два раза больше выручки 2021 года - 665 триллионов рублей. Это следует из статистики, размещенной на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Ранее на опубликованные данные обратило внимание издание РБК. Как сообщает газета, выручка компаний впервые в истории России превысила порог в квадриллион рублей.

"Рост доходов <...> обусловлен ростом экспортной выручки организаций в основном в нефтегазовой отрасли экономики, а также восстановлением потребительского спроса на товары, работы и услуги", - объясняется в статистике ведомства.

При этом прибыль организаций в 2022 году увеличилась только на 5,83%, составив 31,1 трлн рублей (в 2021 году прибыль составляла 29,4 трлн рублей). "Рост налоговой базы <...> обусловлен увеличением прибыли организаций нефтегазового сектора экономики в результате роста средних фактических цен реализации природного газа на экспорт", - поясняет ФНС.