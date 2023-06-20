"Ъ": General Electric с 19 июня прекратила обслуживать оборудование в России

Компания пока не дала комментариев по сложившейся ситуации, отмечает газета

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. General Electric (GE) с 19 июня после введения расширенных санкций США прекратила обслуживать в России газовые турбины на ТЭС. Об этом во вторник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Как сообщает газета, компания без объяснения причин закрыла доступ к системе мониторинга, а в перспективе может остановить поставки оригинальных запчастей для турбин GE и Alstom. Кроме того, компания также прекратила сервисное обслуживание газовых турбин на российских ТЭС. Газета напоминает, что ЕС и США пока не вводили прямых санкций на поставку в РФ компонентов для газовых турбин, в том числе критических запчастей для горячего тракта. "Коммерсанту" не предоставили комментариев в General Electric.

В генерирующей компании "Т Плюс" рассказали изданию, что эта ситуация не стала шоковой. "Решение о полном прекращении сотрудничества со стороны западных коллег ожидаемое. Компания пока обеспечена необходимыми запчастями, но рассматривает возможность локализации производства и сервиса", - рассказали в компании. "Юнипро" отметила "Коммерсанту", что изучает вопрос, а компания "ЭЛ5-Энерго" никак не прокомментировали ситуацию. "Интер РАО" отметила, что "Русские газовые турбины" (РГТ, СП "Интер РАО" и GE) локализует производство запчастей для турбин GE и оказывает сервисные услуги в рамках уже заключенных договоров.

Газета добавляет, что объем мощности энергоблоков с импортными турбинами разных марок в России оценивается в 25 ГВт, а доля их выработки в стране составляет 17%. Сергей Роженко из компании Kept рассказал изданию, что влияние гипотетического отключения блоков на цены будет различаться от энергорайонов. Он отметил, что в некоторых случаях возможно краткосрочное снижение цен на рынке на сутки вперед, поскольку диспетчер будет включать больше паросиловых блоков для обеспечения регулировочного диапазона.