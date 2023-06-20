Whoosh запустит аренду электровелосипедов в центре Москвы и в Казахстане

Сейчас взять напрокат такой транспорт можно только в Подмосковье и в Санкт-Петербурге, сообщил гендиректор компании Дмитрий Чуйко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Российский кикшеринговый сервис Whoosh планирует запустить пилотный проект по аренде электровелосипедов в Казахстане, также в ближайшее время аренда велосипедов станет доступна в центре Москвы. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил генеральный директор компании Дмитрий Чуйко.

"Планируем протестировать и сделать небольшой проект [по аренде электровелосипедов] в Казахстане, также рассматриваем запуск в ряде еще нескольких городов в России", - сообщил Чуйко.

Он отметил, что сегодня электровелосипеды можно арендовать в Подмосковье и в Санкт-Петербурге, парк велосипедов составляет около 4 тыс. "Первые результаты показывают, что сервис достаточно востребован. В ближайшее время планируем запустить электровелосипеды и в центре Москвы", - добавил Чуйко.

ПМЭФ в 2023 году прошел с 14 по 17 июня. Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступил информационным партнером мероприятия.

Полный текст интервью будет опубликован 11:00 мск.