Допустившие утечки данных компании оштрафованы почти на 3,5 млн рублей

С начала 2023 года было выписано штрафов на общую сумму 1,3 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Компании, которые в 2022 и первые месяцы 2023 года допустили утечки персональных данных россиян, суммарно оштрафованы почти на 3,5 млн рублей, сообщил в интервью ТАСС замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В прошлом году совокупный размер административных штрафов, наложенных судом, составил 2 млн 150 тысяч за все утечки, в этом году - 1 млн 300 тысяч", - сказал он.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили ТАСС, что с начала 2023 года произошло более 70 утечек персональных данных, в сеть попали порядка 200 млн записей о россиянах. Ведомство ведет проверку по факту этих утечек.

ПМЭФ в 2023 году прошел с 14 по 17 июня. Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступил информационным партнером мероприятия.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.