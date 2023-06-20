Минпромторг видит перспективы экспорта фармпродукции из России на новые рынки

Замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева также рассказала, что сейчас в стране в приоритете находится разработка и производство антибиотиков и препаратов для лечения эндокринных нарушений

ШАНХАЙ, 20 июня. /ТАСС/. Министерство торговли и промышленности РФ видит перспективы в экспорте российской фармацевтической продукции на новые рынки и будет поддерживать экспортеров. Об этом заявила во вторник замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева, выступая на проходящем в Шанхае Российско-китайском фармацевтическом форуме.

"Сейчас мы видим большие перспективы за традиционными нашими рынками и партнерами в этой сфере (фармацевтике - прим. ТАСС), так и по новым рынкам, в том числе, рынкам азиатским, рынкам Ближнего Востока, рынкам Латинской Америки. Целый ряд мер поддержки для экспортеров будет использоваться для того, чтобы этот экспорт развивался", - сказала она.

Замминистра также рассказала про перспективные направления производства лекарственных средств в России. "В первую очередь, самым главным нашим ориентиром являются биотехнологии, как, наверное, и везде в мире. Здесь мы не одиноки, поэтому все проекты, которые будут нацелены на разработку такого рода препаратов, будут являться для нас приоритетными", - отметила замминистра.

Кроме того, добавила замминистра, приоритетными направлениями являются разработка и производство антибиотиков, препаратов для лечения эндокринных нарушений и гормональные препараты самого разного направления. "Хочу сказать, что разработка оригинальных инновационных лекарственных средств - это тоже то, на что сейчас государство будет делать упор в части мер поддержки", - указала она.

Говоря о фармацевтическом рынке России, Приезжева отметила, что последние 10 лет этот рынок неуклонно движется в сторону суверенитета, лекарственной независимости и безопасности страны. "В рамках мер государственной поддержки сейчас ведется разработка новых технологий, организуется производство, и более 400 проектов было поддержано государством за буквально недавнее время. За прошлый год российская промышленность увеличила объемы своего производства на 10,6%. Только за прошлый год и первый квартал этого года в Российской Федерации было открыто 12 новых производственных площадок", - сказала Приезжева.

"Я хотела бы тоже сделать еще раз акцент со стороны государственных органов власти, что, конечно, как государству нам интересен трансфер технологий в Российскую Федерацию и нам интересно производство лекарственных препаратов по полному циклу. Здесь в случае, если речь пойдет о локализации всего этого на территории Российской Федерации, то можно претендовать на очень серьезные меры государственной поддержки потому, что сейчас в эти приоритеты государство вкладывает большие деньги, поддерживает наших производителей", - резюмировала она.

Форум организован компанией "ОСТ Рус" при поддержке Минпромторга РФ. Участники мероприятия обсуждают вопросы сотрудничества в проведении клинических исследований, регистрации, импорта и экспорта лекарственных препаратов.